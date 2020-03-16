Bartın Adliyesinde duruşmalara "koronavirüs" arası Bartın'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında bazı duruşmaların ertelendiği bildirildi.

Bartın'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında bazı duruşmaların ertelendiği bildirildi.

Bartın Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSK) koronavirüs nedeniyle tavsiye niteliğinde bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında tutuklu işlere yönelik soruşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde tarafların ifadelerinin alınması için çağrılması, olay yeri inceleme, keşif ve sair usul işlemlerin iki hafta süreyle ertelenmesine karar verildi. Vatandaşlarımızın bu süreçte adalet hizmetlerine erişim için UYAP Vatandaş Portal ekranını faal olarak kullanabileceklerdir. Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) sayesinde vatandaşlar internet aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyizden dönüp dönmediğini görebilmektedirler."

Kaynak: AA