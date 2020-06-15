Bartın Adliyesi'nde koronavirüs düzenlemesi
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Bartın Adliyesi'nde koronavirüs düzenlemesi

Bartın Adliyesi'nde yarın başlayacak duruşmalar nedeniyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir dizi düzenlemeye gidildi.

Bartın Adliyesi'nde koronavirüs düzenlemesi
15.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:52

Bartın Adliyesi'nde yarın başlayacak duruşmalar nedeniyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir dizi düzenlemeye gidildi.

Alınan bilgiye göre, yarın başlayacak duruşmalar ile diğer iş ve işlemlerde vatandaş yoğunluğunun önlenmesi ve virüs salgının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındı ve fiziki düzenlemelere gidildi.

Adliye binasının küçük olmasından dolayı bina içine 30 kişi alınabilecek. Bu nedenle de adliye dışında tesis oluşturuldu ve duruşmalarda sırası gelenler bina içine alınacak.

Bina önüne yerleştirilen 2 konteyner ile burada çeşitli mahkemeler, savcılık ve adli sicil kaydı ön büro hizmeti verilecek.

Vatandaşların, adalet hizmeti alırken koronavirüs salgınından etkilenmemesi için alınan tedbirler kapsamında yine duruşmalara tam saatinde gelmesi istendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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