Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
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Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

26.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:10
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

BARTIN açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BARTIN açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı botlar denizden, jandarma ve AFAD ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.10 gündür kayıp 3 kişi için arama çalışmaları havaların düzelmesiyle Mugada ve Güzelcehisar bölgelerinde yoğunlaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri, Mugada sahili bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı zodyak ve balıkçılar da denizden geminin battığı bölgeden 10 kilometrelik alanı tarıyor.


Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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