Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
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Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

20.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:11
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

BARTIN açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BARTIN açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçak da arama çalışmalarına katıldı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, geçen pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı. Gemi kaptanı Rus uyruklu Vitaly Galenko'nun (36) cesedi ilk gün bulundu, önceki gün de iki cesede ulaşıldı. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları ise yoğun kar yağışı nedeniyle karadan devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri, Mugada sahili bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Havanın açmasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir keşif uçağı arama çalışmalarına katıldı. 

 


Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Bartın açıklarında batan geminin kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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