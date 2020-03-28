Bartın'a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı Bartın'da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente alınmaya başlandı.

Bartın'da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente alınmaya başlandı.

Bartın'da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak şehir dışından gelen vatandaşların 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente girişlerine başlandı. Kente giriş noktalarında durdurulan yabancı plakalı araçlardaki yolculara gerekli bilgilendirmelerin ardından kente giriş yapıp yapmak istemedikleri sorulurken, giriş yapmak isteyenler 14 gün evde çıkmamaları konusunda tebligat yapıldı. Kontrol noktasında ateşleri de ölçülen vatandaşların çoğunluğu ise 14 gün kuralına takılmamak için geri dönmeyi seçti. - BARTIN

Kaynak: İHA