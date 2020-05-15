Bartın'a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası
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Bartın'a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası

Bartın'a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası Bartın'da kente kaçak giriş yapmak isterken yakalanan 7 kişiye toplamda 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.

Bartın'a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası
15.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:13

Bartın'a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası

BARTIN - Bartın'da kente kaçak giriş yapmak isterken yakalanan 7 kişiye toplamda 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.

Bartın Valiliği'nin Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı ve yaklaşan yaz sezonu öncesinde aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bartın'ın sınır bölgelerinde oluşturulan yol kontrol noktalarında vatandaşların seyahat belgeleri tek tek kontrol ediliyor. Kente şehir dışından gelen vatandaşlar alınan karar gereği 14 günlük karantina için kolluk kuvvetleri tarafından Bartın'daki KYK yurtlarına alınıyor. Bu uygulamaya takılmak istemeyen bazı vatandaşların da ormanlık alandan giriş yapmaması için arazide devriye faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda yapılan kontrollerde il dışından seyahat izin belgesiz giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Yine Akmanlar Köyü mevkiinde Zonguldak ikametli 5 kişi ormanlık arazilerden yaya olarak kente giriş yapmaya çalışırken yakalandı. İ.T., Ş.B., A.A., E.S. ve Y.G. isimli şahısların seyahat belgelerinin de olmadığının tespit edilmesi üzerine şahıslara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi gereği 3.150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Bartın'a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası

Kaynak: İHA

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