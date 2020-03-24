Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması
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Zonguldak, Karabük, Bartın

Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kente giriş yapan vatandaşlar sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.

24.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:46
Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

BARTIN - Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kente giriş yapan vatandaşlar sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.

Bartın'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı kapsamında Zonguldak, Karabük ve Kastamonu güzergahlarından kente giriş yapanlara sağlık taraması başlatıldı. Kontrol noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu araçlar İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Ateşleri ile birlikte öksürük, halsizlik gibi hastalık belirtileri ile yurt dışı temasları olup olmadığı belirlenen vatandaşların daha sonra kente girişlerine izin veriliyor.

Konuyla ilgili gazetecilere bilgiler veren UMKE Bartın İl Sorumlusu Yalçın Yurdusev, "Bartın İlimizin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ve Bartın Valimizin talimatları doğrultusunda Bartın İlinin üç giriş noktasında kontrol noktaları oluşturduk. Bu kontrol noktalarında vatandaşlarımızı araçtan indirim ateş ölçümü yapıldıktan sonra; öksürük, nefes darlığı şikayeti sorgulanıp aynı zamanda 14 gün içerisinde kendisi ya da ailesinden birisinin yurt dışına çıkış öyküsü olup olmadığı sorgulanmakta. Bunlarla ilgili bir şikayete rastlandığında kişi bakanlığımızın belirlemiş olduğu politikalar doğrultusunda ambulansla hastaneye sevk nakledilmektedir" dedi.

Yurdusev ayrıca vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında da bulundu.

Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

Kaynak: İHA

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Bartın'a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

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