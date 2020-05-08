BARTIN 72 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
08.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:04
72 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildiBARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki Hasan Üstünbaş alkışlarla taburcu edildi.
72 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
BARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki Hasan Üstünbaş alkışlarla taburcu edildi.
Bartın'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Bakraçboz Bodra Mahallesi'nde yaşayan Hasan Üstünbaş, 2 hafta önce Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hasan Üstünbaş, bu sabah sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Kaynak: DHA