BARTIN 67 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
67 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildiBARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 1 kişi, taburcu edildi.
23.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:58
67 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
BARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 1 kişi, taburcu edildi. Hasta, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.
Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan 1 kişinin 2 haftalık tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi. 67 yaşındaki erkek hasta doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. Bartın'da bugüne kadar hastaneden tedavisi tamamlanan 25 kişi taburcu edildi.
Kaynak: DHA