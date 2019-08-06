BARTIN 6 BİN 600 NÜFUSLU AMASRA'DA BAYRAM REZERVASYONLARI DOLDU

06.08.2019 11:57

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi 6 bin 600 Amasra'da 5 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar doldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, bayram süresince günübirlik 100-150 bin turist beklediklerini söyledi.

2015'de Amasra Kalesi ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra ilçesi bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Amsara'da, Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 90'ı doldu. 6 bin 600 nüfuslu ilçeye bayram tatilinde 100-150 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda günübirlik 100-150 bin turist beklediklerini söyleyen Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 'Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde yoğun hazırlıklar devam ediyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçemizde günübirlik 100-150 bin ziyaretçi bekliyoruz. Otellerimiz pansiyonlarımız gelen turistlerimizi ağırlamak için bütün hazırlıklarını tamamladılar. Tabi yaşayacağız yoğunluk için Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi ile ortak çalışmada yapıyoruz. Örneğin otopark sorununu çözmek için Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi Amasra Müessese Müdürlüğümüzün boş alanını araçlar için kullanacağız. Türkiye ilk ev pansiyonculuğu Amasra'da başlamıştı. Bizler hala bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Bayramda yoğunluk olacağı için Ahatlar, İnpiri ve Gömü köylerinde de misafirlerimizi ağırlayacağız. Şu anda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Gelecek olan misafirlerimize yeterince yerimiz var. Tüm Türkiye'yi Amasra'mıza bekliyoruz.ö dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık. diye konuştu.

Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, 59 kilometrelik sahil şeridimizde yaklaşık 20'ye yakın kumsalımız ve plajımız var. 5 günlük bayram tatilinde misafirlerimiz en iyi şekilde hazırlamak için gereken önlemlerimizi aldık. Dedi.

Kaynak: DHA