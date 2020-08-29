BARTIN 51 yıldır ağaç işleriyle mesleğini sürdürmek için çaba sarf ediyor
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BARTIN 51 yıldır ağaç işleriyle mesleğini sürdürmek için çaba sarf ediyor

51 yıldır ağaç işleriyle mesleğini sürdürmek için çaba sarf ediyorBARTIN'ın Amasra ilçesinde ilkokuldan mezun olduktan sonra ağaç işlemeleri dükkanında çalışmaya başlayan Recep Işık (65),51 yıldır diş-budak ağacından el işlemeleri hediyelik ve süs eşyası yapıyor.

29.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:21

51 yıldır ağaç işleriyle mesleğini sürdürmek için çaba sarf ediyor

BARTIN'ın Amasra ilçesinde ilkokuldan mezun olduktan sonra ağaç işlemeleri dükkanında çalışmaya başlayan Recep Işık (65),51 yıldır diş-budak ağacından el işlemeleri hediyelik ve süs eşyası yapıyor. Işık, çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin sona ermesinden korkuyor.

Ata mesleği olarak kabul edilen ve şu anda ilçeye bağlı Ahatlar köyünde 40 yıldır köyün geleneği haline gelen ağaç oyma el işlemeleri sanatı yürüten 14 usta bulunuyor. Köyde yaşayan 2 çocuk babası emekli Recep Işık, 14 yaşındaki iken dedesinin tavsiye üzerine Amasra kent merkezinde bulunan meşhur çekiciler çarşısında hediyelik eşya yapan Hacı Yıldırım'ın yanında çırak olarak başladı. 1975 yılına kadar çıraklığını sürdüren Işık, 40 yıl önce köyündeki 2 katlı evin alt katındaki 40 metrekarelik yerde kendi ağaç işlerini yapmaya başladı. 5 yıl önce internet üzerinden satış yapmaya başlayan Işık, elindeki torna malzemeleriyle Adapazarı'ndan getirdiği Diş-budak ağacı ile ağaç kalem, kül tablası, sarımsak havanı, şekerlik, baharatlık, kuru yemişlik, masaüstü kalemlik, lokumluk yaparak, satışa sunuyor.

10 USTA YETİŞTİRDİ

Özellikle 20 yıl önce piyasa sürülen Çin ürünleri nedeniyle ağaç işlerine ciddi oranda azalma olduğu ve yeni çırakların da ağaç işlerine ilgi duymadığı görülüyor. Recep Işık kendi el emeğiyle yaptığı işleri büyük oğlu Turgay Işık (42) ile yapmaya çalışıyor. 51 yıllık ağaç oyma ustası Recep Işık, meslek hayatında 10 usta yetiştirdi.

'ATA MESLEĞİMİZ ÇİN'DEN GELEN ÜRÜNLERE YENİLİYOR'

İlkokuldan mezun olduktan sonra ağaç işlerini yaptığını söyleyen Recep Işık, "40 yıldır evimin altında kurduğum atölye ile bu mesleği sürdürüyorum. Mesleği 51 yıldır yapıyorum. Şu anda diş-budak ağacı bizim bölgemizde azaldığı için hammadde ağacı Adapazarından getiriyoruz. Mesleğimiz artık bitmek üzere, çin ürünleri 20 yıl önce piyasa girince bizimde işler düşmeye başladı. Şu anda bizler satışlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. Talep olduğunu görüyoruz. Ama şu anda çırak yetişmiyor. Şu ana kadar 10 çırak yetiştirmişimdir. Oğlumla birlikte bu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum, o devam ettirir mi, inşallah bu ata mesleğimiz bu köyde bitmez." diye konuştu.

BARTIN 51 yıldır ağaç işleriyle mesleğini sürdürmek için çaba sarf ediyor

Kaynak: DHA

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