BARTIN 5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi
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BARTIN 5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildiBARTIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), 5 yıl önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanında...

12.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:50

5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

BARTIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), 5 yıl önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Bartın'da bir restoranda garson olarak çalışan Atalay Kalafat, önceki gün Çiftlik köyündeki akrabasını ziyarete gitti. Ziyaretten dönen Atalay Kalafat, Bartın ile Zonguldak yolu Çiftlik Köyü mevkiinde yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Atalay Kalafat'ın cenazesi bugün Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyündeki caminin önüne getirildi. Öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarken, Atalay Kalafat'ın ağabeyi Tahsin Kalafat tutuklu bulunduğu Bartın Cezaevi'nden izinli olarak gelerek kardeşinin cenaze namazına katıldı. Atalay Kalafat'ın cenazesi 2015 yılı Ağustos ayında Bartın Hendekyanı Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yıldıray Kalafat'ın (29) Göçgün köyü mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi.

BARTIN 5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

Kaynak: DHA

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