Bartın 15 Gün Önce Kayboldu, Bacakları Kesilip Varile Konularak Irmağa Atıldı

15 gün önce kayboldu, bacakları kesilip varile konularak ırmağa atıldı

BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 15 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Şükrü Kesgin'in bacakları kesilerek varilin içine konulup ırmağa atılmış cesedi bulundu.

Bartın'da pazar yerinde manavda çalışan Şükrü Kesgin, 15 gün önce kayboldu. Şükrü Kesgin'in kaybolmasının ardından ailesi polise başvurdu. Yapılan aramalara rağmen Şükrü Kesgin bulunamadı. Bugün, Şükrü Kesgin'in cesedi bulundu. Sabah saatlerinde ırmakta tekne turu yapan vatandaşlar Orduyeri Köprüsü altında bir varilin içinde bacakları diz kısmından kesili olan bir ceset gördü. Teknede bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kötü kokuların yayıldığı fıçıdaki cesedi sudan çıkarmak için tekneyle yanına gidildi. Varil, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yalı mevkiine getirildi. Varil, kıyıda bulunan vince bağlanarak sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Şükrü Kesgin'in bacaklarının dizlerinin altından kesildiği, kesilen bacaklarının varilde olmadığı görüldü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şükrü Kesgin'in cesedinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.