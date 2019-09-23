Bartın 10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladı

23.09.2019 13:41

10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 10 yıl önce cinsel istismar suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan H.İ.Ö. (40) yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Kurucaşile'de 10 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan H.İ.Ö., 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.İ.Ö. cezası kesinleştikten sonra kayıplara karıştı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine H.İ.Ö.'nün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.Ö.'nün kullandığı otomobil Bartın İnkum yolu üzerinde durduruldu.

Otomobiliyle Gürcistan'a kaçmak isterken yakalanan H.İ.Ö. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA