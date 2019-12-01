Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
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Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi

TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

01.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:39
Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
TARABYA'da  Fener Rum Patriği 'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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