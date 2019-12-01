Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
01.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:39
TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA