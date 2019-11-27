BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (1)
*Polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri yaralandı.
27.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:57
*Polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri yaralandı.
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali ABLAY/
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü: -----------------
-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA