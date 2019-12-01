Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye sevk edildi

01.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:35

KARTAL Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve geçtiğimiz ay Fener Rum Patriği Bartholomeos 'un evine de girdiği belirlenen hırsızlar adliyeye sevk edildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine geçtiğimiz ay giren hırsızları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 hafta süren teknik takip sonucu şüphelilerin izine Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan lüks villaların bulunduğu yerde tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Maskeli 5 hırsız, polislerin geldiğini fark edince otomobillerine binerek kaçmaya çalıştılar ve bu sırada önlerini kesen polis otolarına çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası arabalarından inerek kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda Serhat K. isimli şüpheli sağ ayak bileğinden yaralandı. Şüpheliler olay yerinden 500 metre ileride kıskıvrak yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

11 LÜKS EVE GİRMİŞLER

Hırsızlık Büro Amirliği soruşturmasında şüphelilerin Bartholomoes'un evine yaptıkları hırsızlık teşebbüsünün ardından Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer'de 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlıklar sırasında maske takan ellerine eldiven geçiren şüphelilerin akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında hırsızlığa çıktıkları ve "ışığı yanmayan" evleri tercih ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin kullandıkları otomobil ve plakanın çalıntı olduğu, mavi renkli otomobile beyaz kaplama yapıldığı tespit edildi.

ÜNLÜLERİN EVLERİNE DE GİRMİŞLERŞüphelilerin girdikleri lüks evlerden bazılarının ünlü iş adamı ve ünlülere ait oldukları öğrenildi.

FENER RUM PATRİĞİ'NİN EVİNE IŞIĞI YANMADIĞI İÇİN GİRMİŞLERŞüphelilerin poliste yaptığı sorgularında hırsızlık yapmaya çalıştıkları evin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ait olduğunu bilmediklerini söyleyen şüphelilerin " Siteye duvardan atlayarak girdiğimizde evde ışık yanmadığını görünce ona yöneldik. Ancak içeri girdikten sonra alt kattaki hizmetçi bizi fark edince kaçtık" dedikleri öğrenildi. Olay sırasında Bartholomeos'un hizmetçisi evden gelen sesler üzerine site güvenliğini çağırarak yardım istediğini söylemişti.

ŞÜPHELİLERİN OTOMOBİLİNDEN ÇIKANLAR SERGİLENDİŞüphelilerin kullandıkları otomobilden çıkanlar Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi. Hırsızların suçüstü yakalandıklarında kullandıkları otomobilin içerisinden 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız silah, çok sayıda cep telefonu, ziynet eşyası, kol saatleri, nakit para, tespih, pasaportlar ve kumbara ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şubedeki işlemlerinin ardından Hüseyin U.Ç., Volkan Ç., Fırat D., Mustafa K., Serhat K. adliyeye sevk edildi. Şube çıkışında suçsuz olduklarını söyleyen şüphelilerin "Bizim değil başkalarının suçları bunlar kaplama yapıyorlar. Başkalarının hırsızlıkları bizim üzerimize kaldı" dedikleri duyuldu.

Kaynak: DHA

- İstanbul