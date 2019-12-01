BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHATarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

01.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:44
BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK/ , DHA

Tarabya'da Fener Rum Patriği 'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler önce savcılığa çıkarıldı. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin "hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

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Şüphelilerin adliyeye sevki


Kaynak: DHA
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