Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek

03.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:39

İspanya'nın en kalabalık ve en turistik şehri olan Barselona Güney Avrupa'nın en büyük düşük emisyon bölgesi ilan edildi.



1 Ocak itibarı ile başlayan uygulama ile havayı kirleten araçların şehre ve şehrin civarındaki pek çok yerleşim bölgesine girmesi yasaklandı. Euronews.com'da Görüntüle