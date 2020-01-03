Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek
İspanya'nın en kalabalık ve en turistik şehri olan Barselona Güney Avrupa'nın en büyük düşük emisyon bölgesi ilan edildi. 1 Ocak itibarı ile başlayan uygulama ile havayı kirleten araçların şehre ve şehrin civarındaki pek çok yerleşim bölgesine girmesi yasaklandı.
03.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:39
İspanya'nın en kalabalık ve en turistik şehri olan Barselona Güney Avrupa'nın en büyük düşük emisyon bölgesi ilan edildi.
1 Ocak itibarı ile başlayan uygulama ile havayı kirleten araçların şehre ve şehrin civarındaki pek çok yerleşim bölgesine girmesi yasaklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com