Barselona kentindeki hırsızlık olaylarında artış

22.08.2019 22:32

İspanya'nın Barselona kentinde, hırsızlık ve gasp suçlarında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artış olduğu bildirildi.

Katalonya eyaleti emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, her yıl milyonlarca turist ağırlayan kentte, özellikle yabancıları hedef alan hırsızlık olaylarında büyük artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Barselona'da yılbaşından bu yana yaşanan hırsızlık ve gasp suçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış olduğu ifade edildi.

Şehirde giderek artan suç işleme oranlarının azaltılmaya çalışıldığı ancak suçların artmasının altında yatan sebebin tespit edilemediği vurgulandı.

Cezayir ve Fas gibi ülkelerden yalnız başına şehre getirilen binlerce çocuğun suç işlemeye itildiği belirtilerek, Barselona'da bu çocukların yüzde 10'undan fazlasının bir suça karıştığının tespit edildiği bildirildi.

Barselona'daki artan suç oranları

Her sene yaklaşık 12 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edilen Barselona kentinde, en önemli gündem maddeleri arasında artan suç oranları da bulunuyor.

Bu hafta kenti ziyaret eden Afganistan'ın Madrid Büyükelçisi Hümayun Rasaw, hırsızların kurbanı olmuştu. Büyükelçinin kol saati çalınmıştı.

Haziranda da Barselona'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Koreli bir devlet yetkilisi, şehri gezerken motosikletli hırsızlara hedef olmuştu. Çantasını almaya çalışan hırsızlara direnen 65 yaşındaki kadın, yere düşürülmüş ve aldığı darbeler neticesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA