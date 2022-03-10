Barselona Galatasaray maçında VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR hakemi var mı? - Haberler

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Barselona Galatasaray maçında VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR hakemi var mı?

Haberler.com - Gündem
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Barselona Galatasaray maçında VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR hakemi var mı?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi mücadele hakkında detaylar merak edilirken iki takımın da VAR sistemi merak konusu oldu. Peki, Barselona Galatasaray maçında VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR hakemi var mı? İşte, kadrolar…

Sporseverler heyecanla Barcelona Galatasaray maçını bekliyor. Büyük maç öncesi tüm detaylar merak konusu olurken hakemler merak edildi. Peki, Barselona Galatasaray maçında VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR hakemi var mı?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

EXXEN'e üye olarak , cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, App Store, Apple TV ve Android TV'den izleyebilirsiniz.

Barcelona Galatasaray maçını izlemek için EXXEN Spor üyesi olmalısınız.

Muhtemel 11'ler

Barcelona : Ter Stegen, Deste, Arujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Dembele, Aubameyang.

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mostafa.

Barselona Galatasaray maçında VAR sistemi uygulanacak.

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