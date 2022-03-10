Sporseverler heyecanla Barcelona Galatasaray maçını bekliyor. Büyük maç öncesi tüm detaylar merak konusu olurken hakemler merak edildi. Peki, Barselona Galatasaray maçında VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi maçlarında VAR hakemi var mı?

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

EXXEN SPOR ÜYELİK NEDİR NASIL YAPILIR?

EXXEN'e üye olarak , cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, App Store, Apple TV ve Android TV'den izleyebilirsiniz.

Barcelona Galatasaray maçını izlemek için EXXEN Spor üyesi olmalısınız.

BARCELONA GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11'ler

Barcelona : Ter Stegen, Deste, Arujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Dembele, Aubameyang.

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mostafa.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇINDA VAR VAR MI?

Barselona Galatasaray maçında VAR sistemi uygulanacak.

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