Barselona'dan Bursa'ya pedal çevirdiler İspanya'nın Barselona kentinden Türkiye'ye gelen bisikletli iki gezgin, Bursa Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

İspanya'nın Barselona kentinden Türkiye'ye gelen bisikletli iki gezgin, Bursa Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol gezginler Alejsandro Alberto Martin Berroza ve Gimenes Fandos Adelaida, "Warm Showers" bisiklet platformu üzerinden tanıştıkları bir Türk internet sitesinin bisiklet editörü Cengiz Yargıç ile İstanbul'da buluştu.

Gezginler, Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine Bursa'ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız'la buluşan gezginler, Bursa'ya özel bir rota oluşturdu.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini içeren rota kapsamında İspanyol gezginler, kent merkezi, Uludağ, Mudanya ve İznik'te pedal çevirerek bu güzellikleri yerinde gördü.

Kaynak: AA