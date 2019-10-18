Barselona'daki şiddet olayları 'El Clasico'yu vurdu: Real Madrid maçı ertelendi
İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkiledi. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi.
İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkiledi. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi. İspanya futbol federasyonu erteleme kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını duyurdu.
Başkent ekibi Real Madrid La Liga'da 8 haftanın ardından 18 puanla lider konumda bulunurken, Katalan temsilcisi Barcelona 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle