Barselona'da Tren Kazası: 1 Ölü, 92 Yaralı

Barselona'da Tren Kazası: 1 Ölü, 92 Yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı.

Barselona'da Tren Kazası: 1 Ölü, 92 Yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı. Kazada 100'e yakın yolcunun da hiçbir yara almadan kurtulduğu belirtildi.

 

Katalonya bölgesinde iki yolcu treni akşam saat 18: 20 sıralarında çarpıştı. Kaza nedeniyle Barselona'nın Rodalies hattındaki tren seferleri durduruldu. Yetkililer kazada 1 kişinin öldüğünü; 92 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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