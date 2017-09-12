Barselona'da Terör Alarmı

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, terör saldırısı şüphesi üzerine Kutsal Aile Tapınağı'nın çevresinde güvenlik koridoru oluşturuldu, bölgedeki caddeler kapatıldı, metro seferleri durduruldu.

Barselona'da Terör Alarmı

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, terör saldırısı şüphesi üzerine Kutsal Aile Tapınağı'nın çevresinde güvenlik koridoru oluşturuldu, bölgedeki caddeler kapatıldı, metro seferleri durduruldu.

Kaynak: Dunya.com