Barselona'da taşkınlık yapan gençlere polis müdahale etti: 43 yaralı, 20 gözaltı - Haberler
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Barselona'da taşkınlık yapan gençlere polis müdahale etti: 43 yaralı, 20 gözaltı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Barselona'da taşkınlık yapan gençlere polis müdahale etti: 43 yaralı, 20 gözaltı

İspanya'nın Barselona kentinin en önemli kültürel etkinliği olan Merce'de eğlencelerin dozunu kaçıran gençler ile onlara müdahale eden polis arasında çıkan olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 genç gözaltına alındı.

İspanya'nın Barselona kentinin en önemli kültürel etkinliği olan Merce'de eğlencelerin dozunu kaçıran gençler ile onlara müdahale eden polis arasında çıkan olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 genç gözaltına alındı.

Barselona'da dün gün boyunca süren Merce etkinliklerinin sona ermesinin ardından gece geç saatlerde dağılmayan ve alkol alarak dükkanlara ve araçlara zarar veren gençlere polis müdahale etti.

Olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan 13'ünün üzerinde bıçak ve kesici alet bulundu.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, "Kabul edilemez ve bir daha tekrarlanmaması gereken bu olayların önüne geçmek için polis sayısını artıracağız. Tüm kırmızı çizgiler geçildi. Bu olay artık bir kamu düzeni sorunu olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Gençlerin zarar verdiği Barselona Fuar Müdürlüğünden de "Barselona Kongre Sarayı'nda zararlara neden olan ve tolerans gösterilmemesi gereken bu vandalizm olaylarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşların ve fuar etkinliklerinin zararlarını onaracağız." açıklamasında bulunuldu.

Barselona'da gençlerin gece geç saatlere kadar alkol alarak yaptıkları sokak eğlenceleri son dönemlerde bir alışkanlık haline gelirken, polisin sık sık müdahale ettiği ve bölge halkının çıkan olaylardan rahatsızlık duyduğu biliniyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Barselona'da taşkınlık yapan gençlere polis müdahale etti: 43 yaralı, 20 gözaltı - Haberler
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