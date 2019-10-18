- Barselona'da Protestolar Sürüyor- Uçuşlar İptal Edildi

18.10.2019 21:20

- Barselona'da protestolar sürüyor

Uçuşlar iptal edildi

BARSELONA - İspanya'da Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği hapis cezasına karşı düzenlenen gösterilerin 5. gününde sendikaların genel grev çağrısı üzerine binlerce kişi sokağa döküldü. Barselona'da halk yolları kapatarak protestolarını sürdürürken uçuşların iptal edildiği açıklandı.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan ayrılıkçı Katalan siyasetçileri hapis cezasına mahkum etmişti. Protestoların 5. gününde sendikaların çağrısı üzerine toplanan binlerce kişi Yüksek Mahkemenin kararını protesto etmek üzere yine sokaklara döküldü. Gösterilerin 5. gününde de polis ve göstericiler arasında yaşanan gerginlik tırmanarak devam etti. Sokağa dökülen binlerce kişi Barselona'nın merkezine giden ana yolları kapattı, bariyerler kurdu. Bölgede uçuşların iptal edildiği açıklanırken Barcelona Uluslararası Havalimanı, bu hafta içerisinde yaklaşık 150 uçuşun iptal edildiğini belirtti.

Protestolar nedeniyle Barselona sokakları savaş alanına dönerken hafta başından beri 700'den fazla çöp konteynerinin yakıldığı, 1.67 milyon dolarlık hasarın meydana geldiği belirtildi.

Barcelona-Real Madrid maçı ertelendi

İspanya Futbol Federasyonu, 26 Ekim'de oynanacak Barcelona-Real Madrid maçının ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihin iki takımın ortak kararıyla yeniden belirleneceği bildirildi.

İspanya Yüksek Mahkemesi, 14 Ekim'de görülen davada bağımsızlık yanlısı 12 Katalan siyasetçiden 9'unu 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum etmişti. Diğer 3 siyasetçi ise para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararının ardından pazartesi günü gösteriler patlak vermişti.

Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenlenmişti.

Kaynak: İHA