Barselona'da İki Tren Çarpıştı En Az 1 Ölü
- Barselona'da iki tren çarpıştı en az 1 ölüBARSELONA - SERKAN BAYAR BARCELONA - İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı Barselona'da iki banliyö treni çarpıştı.
- Barselona'da iki tren çarpıştı en az 1 ölü
BARSELONA - SERKAN BAYAR
BARCELONA - İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı
Barselona'da iki banliyö treni çarpıştı. Kaza sonucu en az bir ölü kişi hayatını kaybederken 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yerel saatle 18: 00 sularında meydana gelen kaza Gastellgal'nin eski durağının bitiş noktasında meydana geldi. Kaza nedeniyle seferler iptal edildi.
Acil Durum Hizmetleri'nin de olay yerine geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA