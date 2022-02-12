Barselona'da bir otelde çıkan yangında 9 kişi yaralandı
AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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İspanya'nın Barselona kentinde bir otelde yangın çıktığı ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
İspanya'nın Barselona kentinde bir otelde yangın çıktığı ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, Pable Sec semtindeki otelde çıkan yangında biri ağır 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yerel basındaki haberlerde iki kişinin yangından kaçmak için pencereden atladığı aktarıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Şeyma Uzundere - Güncel