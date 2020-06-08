Barselona'da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü
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Barselona'da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü

İspanya'nın Barselona kentinde 4 kişi, saatini çalmak istedikleri turisti sokak ortasında dövdüler.

Barselona'da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü
08.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:32

İspanya'nın Barselona kentinde 4 kişi, saatini çalmak istedikleri turisti sokak ortasında dövdüler.

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Rambla Meydanı'nda 4 hırsız, sokak ortasında saatini çalmak istedikleri turisti darp etti. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale etmek yerine telefonları ile darp edilen turisti videoya çekti. Turist adamın kız arkadaşı ise çığlık atarak, çevredekilerden yardım istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, hırsızların Fas uyruklu oldukları ve arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Darp edilen turist ise olayı küçük sıyrıklarla atlattı. - BARSELONA

Kaynak: İHA

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