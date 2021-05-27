Barselona'da 2017'deki terör saldırılarıyla bağlantılı yargılanan 3 sanığa 8 ila 53 yıl hapis cezası verildi

İspanya'da Ulusal Mahkeme, Barselona kentinde ve Cambrils ilçesinde Ağustos 2017'de, 16 kişinin ölümüne ve aralarında 1 Türk'ün de olduğu 130 kadar kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırılarıyla bağlantılı yargılanan 3 sanığa, 8 ila 53 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

İspanya'da Ulusal Mahkeme, Barselona kentinde ve Cambrils ilçesinde Ağustos 2017'de, 16 kişinin ölümüne ve aralarında 1 Türk'ün de olduğu 130 kadar kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırılarıyla bağlantılı yargılanan 3 sanığa, 8 ila 53 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Terörizm ve uluslararası suç örgütleriyle ilgili davalara bakan ve Madrid'de bulunan Ulusal Mahkeme, 17 Ağustos'ta Barselona kent merkezindeki turistik La Rambla caddesinde ve sahil kasabası Cambrils'de düzenlenen terör saldırısıyla dolaylı bağlantıları olduğu gerekçesiyle yargılanan 3 sanık hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, organize suç örgütü üyesi olmak, terörist eylemler için patlayıcı ve yanıcı madde bulundurmak ve 29 farklı ağır ihmal suçlarından Muhamed Houli'ye 53, Driss Oukabir'e de 46 yıl hapis cezası verdi.

Patlayıcı maddeleri taşımak için kullanılan aracın kiralanmasına kimliğini ödünç vererek yardımcı olan Said Ben Lazza ise 8 yıl hapis cezası aldı.

Sanıklardan hiçbiri söz konusu terör saldırılarına direkt katılmamıştı.

Barselona'da Las Ramblas caddesinde insanların üzerine sürülen kamyoneti kullanan 22 yaşındaki Faslı Younes Abouyaaqoub, olaydan sonra başka bir araçla kaçmaya çalışırken polis kontrolü sırasında çıkan silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Aynı gün akşamı Cambrils'de meydana gelen benzer bir saldırıda ise araçta bulunan Fas vatandaşı 5 kişi de polis tarafından açılan ateş sonrasında hayatını kaybetmişti.

Yürütülen soruşturmalarda, terör saldırılarından 1 gün önce (16 Ağustos) Alcanar'da bir evdeki patlamada ölen 2 kişinin de Barselona'daki saldırıları organize edenlerden olduğu anlaşılmıştı. 53 yıl hapis cezası alan Houli bu patlamada yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli