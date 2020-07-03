Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi
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Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi

Başkentte, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren avukatlar izinsiz yürümek isteyince polis müdahalede bulundu.

03.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:14

Başkentte, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren avukatlar izinsiz yürümek isteyince polis müdahalede bulundu.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren baro başkanları, otobüslerle geldikleri Ankara Adliyesi önüne toplandı.

Kanun teklifine ilişkin suç duyurusunda bulunan baro başkanları, Adliye binasından TBMM'ye yürümek istedi.

Polis ekipleri, gruba İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyeti 15 gün süreyle kısıtlama kararı aldığını hatırlatarak, buna ilişkin anons yaptı.

Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına da riayet etmeden yürümek isteyen gruba, polis ekipleri müdahelede bulundu.

Müdahale sırasında grupta bulunan bazı göstericilerin polis ekiplerine yumruklu saldırıda bulundukları ve tükürdükleri gözlendi. Bazı grup üyeleri, güvenlik amaçlı çekilen bariyerleri polis ekiplerinin üzerine fırlattı.

Bunun üzerine polis ekipleri de göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Grup üyeleri, 2 saatlik bekleyişin ardından otobüslerine bindirilerek gönderildi.

Çıkan arbedede 4 polis çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi

Kaynak: AA

Manşet

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