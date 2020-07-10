Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda, Türkiye Barolar Birliği (TBB) asgari avukat sayısını 6 ay içinde ilgili baroya bildirecek.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda, Türkiye Barolar Birliği (TBB) asgari avukat sayısını 6 ay içinde ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik tamamlanamazsa baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecektir." dedi.

Tunç, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği raporlarında "hakları ve özgürlükleri korumakla yükümlü olan kamu kurumlarının parçalı ve gerçek anlamda uygulamada bağımsızlıklarının olmadığı" yönündeki tespitine katılmadıklarını kaydeden Tunç, bunun gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'de kamu kurumlarının parçalı halde olmadığını dile getiren Tunç, teklifle üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesinde yaşanan gecikmelerin önlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Kamu kurumu niteliğindeki baroların kurumsal yapısı ve tüzel kişiliklerinin korunduğuna işaret eden Tunç, "Baroların görev ve yetkilerinde, idari ve mali özerkliklerinde ve seçim usulünde hiçbir değişiklik yapılmamaktadır. 5 binden fazla avukat bulunan illerde sadece yeni baro kurulabilme imkanı getirilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesine göre örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Tunç, baroların kurumsal yapısının parçalandığı ve bağımsızlıklarının ortadan kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

"Baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecektir"

Tunç, kapanan adliyelerle ilgili, belli bir dosya sayısının altına düştüğünde bu kararı Hakimler Savcılar Kurulunun verdiğini kaydetti.

"Teklifte imzası olan milletvekillerinin, bir terör örgütünün projesine imza attığına" yönelik iddiaları Tunç, "Bu doğru bir beyan değildir, bundan kaçınmak gerekir. Milletvekilleri, kanun teklif etmeye yetkilidir. Başka kimse yetkili değildir. Milletten aldıkları yetkiyi, özgürce kullanabilirler. Bunu bu şekilde yorumlamak doğru değil." diye yanıtladı.

Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda ne olacağına ilişkin sorulara Tunç, "2 binin altına düşmesi durumunda, TBB asgari avukat sayısını 6 ay içinde ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik tamamlanamazsa baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecektir. Bu baro, birliğin gözetim ve denetiminde tasfiye edilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kayıt olabilecek." karşılığını verdi.

Yılmaz Tunç, kurullarda baro temsillerinin, üye görevlendirmesinin baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacağını bildirerek, görevlendirmeye ilişkin usul ve esasların, TBB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğini söyledi.

Tüm baroların genel kurullarının, baronun kuruluş tarihine bakılmaksızın son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekimin ilk haftasında yapılacağını dile getiren Tunç, seçim dönemi bitmeden önce bir baro başkanının görevden ayrılması durumunda, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacağını, baro yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından baro başkanını seçeceğini kaydetti.

"5 bin avukat sayısına kamu avukatları da dahil"

Bir ilde birden fazla baro kurulabilmesi için 5 bin avukatın olması gerektiğine işaret eden Tunç, bu 5 bin avukat sayısına kamu avukatlarının da dahil olduğunu bildirdi.

Baroya kayıt zorunluluğu olmayan kamu avukatlarının, 2 bin avukat arasında imza verip baro kuruluşunu sağlayabileceğini dile getiren Tunç, avukat ortaklığı durumunda farklı barolara kayıt olunabileceğini söyledi.

Avukatların da pandemiden etkilendiğini belirten Tunç, ekonomik kayıplarının hafife indirilmesi noktasında diğer sektörlerde olduğu gibi avukatlık bürolarında da destekler sağlandığını hatırlattı.

Öte yandan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu Meclis'teki 15 Temmuz anıtı üzerine, o gece Meclis'te olan gazi milletvekillerinin isimlerinin de yazılmasını önerdi.

Kaynak: AA