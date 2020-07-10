Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplandı. Canlı olarak aktarıyoruz...

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda, Türkiye Barolar Birliği (TBB) asgari avukat sayısını 6 ay içinde ilgili baroya bildirecek.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
10.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:55

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda, Türkiye Barolar Birliği (TBB) asgari avukat sayısını 6 ay içinde ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik tamamlanamazsa baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecektir." dedi.

Tunç, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği raporlarında "hakları ve özgürlükleri korumakla yükümlü olan kamu kurumlarının parçalı ve gerçek anlamda uygulamada bağımsızlıklarının olmadığı" yönündeki tespitine katılmadıklarını kaydeden Tunç, bunun gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'de kamu kurumlarının parçalı halde olmadığını dile getiren Tunç, teklifle üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesinde yaşanan gecikmelerin önlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Kamu kurumu niteliğindeki baroların kurumsal yapısı ve tüzel kişiliklerinin korunduğuna işaret eden Tunç, "Baroların görev ve yetkilerinde, idari ve mali özerkliklerinde ve seçim usulünde hiçbir değişiklik yapılmamaktadır. 5 binden fazla avukat bulunan illerde sadece yeni baro kurulabilme imkanı getirilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesine göre örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Tunç, baroların kurumsal yapısının parçalandığı ve bağımsızlıklarının ortadan kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

"Baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecektir"

Tunç, kapanan adliyelerle ilgili, belli bir dosya sayısının altına düştüğünde bu kararı Hakimler Savcılar Kurulunun verdiğini kaydetti.

"Teklifte imzası olan milletvekillerinin, bir terör örgütünün projesine imza attığına" yönelik iddiaları Tunç, "Bu doğru bir beyan değildir, bundan kaçınmak gerekir. Milletvekilleri, kanun teklif etmeye yetkilidir. Başka kimse yetkili değildir. Milletten aldıkları yetkiyi, özgürce kullanabilirler. Bunu bu şekilde yorumlamak doğru değil." diye yanıtladı.

Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda ne olacağına ilişkin sorulara Tunç, "2 binin altına düşmesi durumunda, TBB asgari avukat sayısını 6 ay içinde ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik tamamlanamazsa baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecektir. Bu baro, birliğin gözetim ve denetiminde tasfiye edilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kayıt olabilecek." karşılığını verdi.

Yılmaz Tunç, kurullarda baro temsillerinin, üye görevlendirmesinin baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacağını bildirerek, görevlendirmeye ilişkin usul ve esasların, TBB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğini söyledi.

Tüm baroların genel kurullarının, baronun kuruluş tarihine bakılmaksızın son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekimin ilk haftasında yapılacağını dile getiren Tunç, seçim dönemi bitmeden önce bir baro başkanının görevden ayrılması durumunda, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacağını, baro yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından baro başkanını seçeceğini kaydetti.

"5 bin avukat sayısına kamu avukatları da dahil"

Bir ilde birden fazla baro kurulabilmesi için 5 bin avukatın olması gerektiğine işaret eden Tunç, bu 5 bin avukat sayısına kamu avukatlarının da dahil olduğunu bildirdi.

Baroya kayıt zorunluluğu olmayan kamu avukatlarının, 2 bin avukat arasında imza verip baro kuruluşunu sağlayabileceğini dile getiren Tunç, avukat ortaklığı durumunda farklı barolara kayıt olunabileceğini söyledi.

Avukatların da pandemiden etkilendiğini belirten Tunç, ekonomik kayıplarının hafife indirilmesi noktasında diğer sektörlerde olduğu gibi avukatlık bürolarında da destekler sağlandığını hatırlattı.

Öte yandan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu Meclis'teki 15 Temmuz anıtı üzerine, o gece Meclis'te olan gazi milletvekillerinin isimlerinin de yazılmasını önerdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi Güncel
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler Politika
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 3. Sayfa
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?' sorusuna yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Arsenal'in eski yıldızı Henry, futbol maçında diz çökerek ırkçılığı protesto etti
Arsenal'in eski yıldızı Henry, futbol maçında diz çökerek ırkçılığı protesto etti
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yılmaz Tunç Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Alişan Demet Akbağ Coşkun Sabah
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Bakan Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 20:20:47. #1.15#
title