Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
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Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, barolara ilişkin kanun teklifine ilişkin "Avukatlar reklam dahi yapamazken, teklif bu şekliyle kabul edildiğinde barolar avukat kazanmak için reklam yapacaklar, hatta belki de promosyon dağıtmaya girişecekler.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
09.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:31

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, barolara ilişkin kanun teklifine ilişkin "Avukatlar reklam dahi yapamazken, teklif bu şekliyle kabul edildiğinde barolar avukat kazanmak için reklam yapacaklar, hatta belki de promosyon dağıtmaya girişecekler." dedi.

Genel Kurulda, barolara ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, teklifin maddeleri üzerindeki konuşması sırasında kürsüye, "Baroma Dokunma" yazılı döviz bıraktı.

Bugün Kuğulu Park'ta toplanan baro başkanları ve avukatlara, güvenlik güçlerince şiddet uygulandığını öne süren Erbay, iddiasına kanıt olarak sunduğu ses kayıtlarını Genel Kurulda dinletti.

Erbay, kanun teklifiyle stajyer avukatların barolar arasında seçim yapmak zorunda bırakılacağını savunarak, "Yeni mezun genç arkadaşlarımız gelip gönül rahatlığıyla meslek örgütlerine kayıt olabilmeliler ama siz bunun önüne geçiyorsunuz." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte mahkemelerin kararlarının da şaibeli olacağını iddia eden Erbay, "(Ben, o barodan avukat tutmadığım için bu cezaya çarptırıldım.) veya 'Tazminat ödemek zorunda bırakıldım.' diyecektir. Göreceksiniz temyiz dilekçelerinde bunun gibi onlarca durumla karşılaşacağız. Disiplin dosyalarında farklı kararlar çıkacak." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Türkiye Barolar Birliği'nin de bu kanun teklifine yönelik muhalefetini vurguladığını söyledi.

Barolara yönelik bu düzenlemeyi kimsenin istemediğini savunan Oral, "Peki, kim istiyor? TBMM'den fazla yasama işlemi yapan, ülkeyi kararnameler ve KHK'lerle yöneten; ortak aklı, istişareyi reddeden Sayın Cumhurbaşkanımız istiyor. O istiyor diye barolar bölünsün, paralel barolar kurulsun, 'Oy moy yok.' diyen sosyal medya kapatılsın, diğer meslek örgütleri bölünsün, nerede antidemokratik iş varsa vurgulansın ve uygulansın. Yarın 'O istiyor' diye çoklu hukuk tartışılmaya başlanırsa hiç şaşırmayacağım." ifadelerini kullandı.

Küçük oğlunun stajyer avukat olduğunu anlatan Oral, oğlu gibi genç avukat arkadaşlarının da düzenlemeye şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Oral, teklifin açıkça barolarda siyasallaşmayı kanuni hale getirdiğini savunarak, "Sarı sendika kavramı gibi, sarı baro kavramını AK Parti literatürümüze sokmaya hazırlanıyor." dedi.

"Korkunun ecele faydası yok"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kanun teklifinin Adalet Komisyonunda 4 gün süren görüşmelerine baro başkanlarının alınmadığını, bugün de avukatların Kuğulu Park'ta polis şiddetine uğradığını savundu.

Kanun teklifini eleştiren Kılıç, savunmanın, yargının vazgeçilmez ögesi olduğunu ve adaletli bir yargılamanın varlığının ancak avukatların etkin katılımıyla sağlanabileceğini belirtti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Sizler bırakın avukatların etkin katılımını, bu değişiklikle, avukatlık mesleği ve baroları ayaklar altına almaktasınız. Güçlü savunma, güçlü avukatlarla güçlü baro ile olur. Sizin hedefiniz barolardan da öte savunmayı yok etmektir. Savunmadan korkuyorsunuz, beyaz önlüklerden korkuyorsunuz, köyüne sahip çıkan şalvarlardan korkuyorsunuz, sarı yeleklerden korkuyorsunuz, avukat cübbelerinden korkuyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. İlk seçimde iktidarınız sona erecek."

Avukatların ve baroların etkisizleştirilmesinin; çocuk istismarları, kadın cinayetleri, doğa katliamları, işkence ve kötü muamele mağdurlarının yalnızlaştırılması anlamına geldiğini söyleyen Kılıç, bunun Türkiye'de önü alınamaz bir toplumsal felakete yol açacağını öne sürdü.

CHP'li Kılıç, avukatlık hizmetinin hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamayacağını, avukatların reklam yapamayacağına işaret ederek, "Avukatlar reklam dahi yapamazken, teklif bu şekliyle kabul edildiğinde barolar avukat kazanmak için reklam yapacaklar, hatta belki de promosyon dağıtmaya girişecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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