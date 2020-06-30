Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)
30.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:56

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkan tanıyor. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

Avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.

Staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek.

Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.

Aynı baroya kayıt şartı aranmayacak

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak. Teklifle "avukatlık ortaklığı", aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden çok avukatın bu kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişilik olarak tanımlanacak.

Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek. Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate alarak, barolara tahsis edecek.

Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararıyla ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin katılımı ile aranabilecek.

Avukat, kayıtlı olduğu baroya bilgi verecek

Teklifle, denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirilecek.

Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, meslek sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, kayıtlı olduğu baro başkanına veya yönetim kuruluna, bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek ve istek üzerine dosyaları göndermek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim kurulu veya bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak zorunda olacak.

Yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, kayıtlı olduğu baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası verebilecek. Bu para cezasına, tebliğinden itibaren 15 gün içinde, kararı veren baronun disiplin kuruluna itiraz edilebilecek.

Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacak.

Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti Haber
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor Haber
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu Haber
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu Haber
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor Haber
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı Haber
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Safiye Soyman Gonca Vuslateri
Spor Falcao İrfan Buz Adem Büyük Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Çocuk Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:06:17. #1.15#
title