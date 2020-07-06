Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi (2)
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Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi (2)

Beş binden fazla avukat bulunan illerde, asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi (2)
06.07.2020 04:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:01

Beş binden fazla avukat bulunan illerde, asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulunca bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB'ye verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak ve TBB'ye bildirecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son verecek ve son verme kararı TBB'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiyesi

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülecek. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan mal varlığı TBB'ye geçecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Teklifle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanıyor. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak üzere baro başkanı seçilecek.

Her baro, baro başkanı dahil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek.

Adli yardım bürosu baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacak

TBB Genel Kurulu baro seçimlerinin yapıldığı yılın aralık ayında, Ankara'da olağan toplantısını yapacak. TBB Yönetim Kurulu doğrudan veya en az 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıracak ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecek.

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci, hal hakem heyetleri ile il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Bu görevlendirmelere ilişkin esaslar TBB tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

Görüşmelerden

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, komisyonda yaptığı konuşmada, çalışmanın, dünün ya da bugünün çalışması olmadığını belirterek, "Tarihi, sosyolojik, siyasi, hukuki olarak mesleğe özgülenmiş ve Türkiye'yi adeta uluslararası ihtilafların bir çözüm merkezi haline getirecek, demokratik ve etkin baro anlayışını hayata geçirecek bir çalışma olarak yaptık." dedi.

Yapılan bu çalışmanın bu ülkenin sorunlarını çözmek gayesiyle ince elenip sık dokunan bir kanun teklifi olduğunu, bunu yaparken de tüm tarafların görüşlerinin alındığını belirten Özkan, şunları söyledi:

"Siyasi bir anlayışla, kanunun içeriğiyle ilgili olmayan, teklifin FETÖ teklifi olduğu yönündeki iddiaları tümden reddettiğimizi ifade etmek isterim. Bu teklif, AK Parti ve MHP grupları olarak, beraber hazırlayarak getirdiğimiz bir tekliftir. Türkiye'nin hukuk anlayışına katkı yapacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlamda görüş düşünceleriyle teklifin lehinde aleyhinde itirazlarını ileri süren bütün siyasi parti gruplarının temsilcilerine teşekkür ederim."

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de genellikle herkesin birbirini anlamaya çalıştığı bir komisyon süreci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizlerde bu kanuna karşı aleyhte pozisyon alan ne kadar siyasi, parti temsilcileri, komisyon üyeleri varsa onların değerlendirmelerinden bizlerde istifade etmeye çalıştık. İnşallah bu kanun barolarla alakalı olarak avukatlık kanununda önemli bir değişikliğe neden olacaktır. Bu değişiklikleri biz Türkiye'de ifade edilenin aksine, baroların, avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde, baroları da kuruluş amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde güçlendireceği kanaatindeyiz. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği yapısının da bu noktada Türkiye'ye çok daha fazla hitap eden bir yapıya, bir zemine kavuşacağı kanaatindeyiz. Çalışmanın biz hayırlar getirmesini umuyoruz. Bu amaçla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Başka bir arka planı kesinlikle söz konusu değildir. İnşallah Genel Kurul sürecinde de faydalı geçecek müzakere sürecinden sonra kanun teklifinin yasalaşmasını, memleketimize hayırlar getirmesini umuyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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