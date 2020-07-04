Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, barolara yönelik kanun teklifine ilişkin, "Hukuk devleti ilkesini, yargı birliği ilkesini, dürüst yargılanma ve savunma hakkını, yargı bağımsızlığı ilkesini, hakim tarafsızlığı ilkesini, temsilde adalet ilkesini ve en önemlisi eşitlik ilkesini...

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
04.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:03

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, barolara yönelik kanun teklifine ilişkin, "Hukuk devleti ilkesini, yargı birliği ilkesini, dürüst yargılanma ve savunma hakkını, yargı bağımsızlığı ilkesini, hakim tarafsızlığı ilkesini, temsilde adalet ilkesini ve en önemlisi eşitlik ilkesini ayaklar altına alan bir kanun teklifiyle karşımıza çıktınız." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 3 gündür Anayasa'ya, evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir kanun teklifini Kovid-19 tehdidi altında görüştüklerini, baro başkanlarının da 3 gündür Meclis'e alınmadığını söyledi.

Genç avukatların sorunlarının ödenek değil, en başta işsizlik olduğunu dile getiren Kılıç, "Gelin, genç avukatların işsizliğini konuşalım. Benim üyesi olduğum İzmir Barosu 2020 yılı aidatı 396 lira, yarısı 198 lira ediyor. Genç avukatların sorunlarını 198 liraya indirgeyen bir anlayışa sahipsiniz ki bu da bize hukuktan, avukatlık mesleğinden, barodan ne kadar bihaber olduğunuzu gösteriyor." dedi.

Teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne süren Kılıç, "Hukuk devleti ilkesini, yargı birliği ilkesini, dürüst yargılanma ve savunma hakkını, yargı bağımsızlığı ilkesini, hakim tarafsızlığı ilkesini, temsilde adalet ilkesini ve en önemlisi eşitlik ilkesini ayaklar altına alan bir kanun teklifiyle karşımıza çıktınız." diye konuştu.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de teklifi eleştirerek, "Siz, 'Baroları demokratikleştireceğiz. Barolarda temsilde adalet yok.' diyorsunuz. Hiç aynaya bakmıyor musunuz? Şu anda bizim 45 belediyemize kayyum atadınız. Siz kim demokrasi kim? 45 belediyeye kayyum atayan hükümetin baroları demokratikleştirme ihtimali olabilir mi? Olamaz." ifadelerini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve teklifi verenlerin buna neden ihtiyaç duyulduğunu 3 gündür ortaya koyamadığını savunarak, "Bazı tartışmalarda atılan laflara baktığımızda bunun rövanşist bir düzenleme olduğunu görüyoruz." dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ise çoklu baro sistemine geçilmesinin yargı erkinin kötü bir sürece sokulması sonucunu doğuracağını öne sürerek, "Adalet tecelli etmeyecek, ciddi sıkıntılar meydana gelecektir." diye konuştu.

Baro başkanlarının Meclis'e alınmamasını eleştiren Çelik, "Baro başkanlarının görüşlerine yer verilmeden sadece yandaş birtakım odaklarla görüşülüp böyle bir kanun teklifinin hazırlanmış olmasının hukuk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı erki için yüz karası olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Haber
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Haber
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Haber
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı Haber
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Buse Varol Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Sakarya Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 23:06:41. #1.15#
title