Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin üçüncü toplantısı başladı.
04.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:26
TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin üçüncü toplantısı başladı.
Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin maddeleri üzerinde konuşmalar yapılıyor.
Kaynak: AA