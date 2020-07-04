Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hukuk Müşavirliğinden avukat Seray Şenfer, anayasal ve yasal dayanak uyarınca çoklu baro sisteminden vazgeçilmesini istediklerini belirtti.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
04.07.2020 01:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:17

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hukuk Müşavirliğinden avukat Seray Şenfer, anayasal ve yasal dayanak uyarınca çoklu baro sisteminden vazgeçilmesini istediklerini belirtti.

TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hukuk Müşavirliğinden Seray Şenfer, kurum olarak kanun teklifinde olumlu ve olumsuz buldukları düzenlemelerin yer aldığını belirtti.

Çoklu baro sistemine tamamen karşı olduklarını söyleyen Şenfer, delege sisteminin de Anayasa'da hüküm altına alınan temsilde adalet ilkesine uygun olarak düzenlenmesini istediklerini aktardı.

Avukatların kılık kıyafetlerine ilişkin mevcut düzenlemeye dokunulmamasını istediklerini söyleyen Şenfer, "TBB meslek kurallarında bu var. Kılık kıyafetle ilgili sorunlar zaten yine uygulamada çözülmekte. Ama madde bu şekilde gelirse şortla ya da parmak arası terlikle de mahkeme huzuruna çıkma ya da adliyede görülme olasılığı olacak meslektaşlarımızın, bunun da itibarımızı düşüreceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Şenfer, baroların her zaman oda, alan sorunu bulunduğunu, yeni kurulan barolara yeni oda ayrılmasının nasıl mümkün olacağını da sordu.

Teklifte olumlu buldukları düzenlemeleri de aktaran Şenfer, "En sevindirici bulduğumuz, temyiz olanağının getirilmesi. Biz diğer mesleklerden farklı olarak görevimizi ifa ederken bir sürü suçlamayla karşılaşıyoruz. Şu anda temyiz yolunun açılması bizi mutlu etti." diye konuştu.

Şenfer, mesleğe yeni başlayan avukatlardan baro keseneğinin yarı oranında alınmasının uygulamada birliği sağlayacağını vurguladı.

Çoklu baro sisteminde her baro kendi üyesinin ihtiyacını gözeteceğinden ve aralarında üye sayısı anlamında ister istemez rekabet olacağından mesleğin menfaatlerini koruma, eylem ve işlemlerinin ihmal edilebileceğini söyleyen Şenfer, baroların üyelerini elinde tutmak için esnek davranma eğilimlerine de girilebileceğini savundu.

Farklı barolara mensup avukatların aynı büroda çalışabileceğine ilişkin düzenlemenin de bulunduğunu anımsatan Şenfer, çoklu baronun mesleki itibarlarına zarar vereceğini, meslek kurallarını işlevsiz hale getireceğini ve savunma hakkı zarar göreceğinden vatandaşa da zarar vereceğini öne sürdü.

Şenfer, disiplin cezalarının infazı aşamasında, infazı geciktirmek ya da aksilik yaratmak için başka baroya nakil kaydının söz konusu olabileceğini dile getirerek, "Gerçekten zor ve tehlikeli bir sistem." dedi.

Şenfer, çoklu baro sistemine karşı olduklarını tekrarlayarak, "Anayasal ve yasal dayanak uyarınca çoklu baro sisteminden vazgeçilmesini takdirlerinize sunuyorum." diye konuştu.

"Meclisin saygınlığı korunmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, barolar birliğini temsilen ya kurum başkanı ya da başkan yardımcılarının teklifin tümü üzerinde konuşma yapması gerektiğini belirterek, "Meclisin saygınlığını korumak bakımından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 'Ciddiye almıyorum, hukuk müşavirliğinden bir arkadaşımı gönderiyorum' tavrını da kınıyorum." diye konuştu.

Emre, Türkiye'nin çok önemli sorunları bulunduğunu ve bunların ele alınması gerektiğini belirterek, parti programlarına, seçim beyannamelerine, hiçbir belgeye koyulmayan bir konunun Meclise getirildiğini söyledi.

Emre, dünyada, demokrasi tarihinde önemli dönüşümlerin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Günümüzde demokrasiyi ortadan kaldıranlar bunu geçmişte olduğu gibi artık diktatörlükler kurarak, askeri darbeler yaparak yapmıyorlar. Özellikle soğuk savaş bittikten sonra demokrasi dışı yönetimlerin itibarı kalmadı, bütün yönetimler kendilerine 'demokratik' deme ihtiyacı hissediyorlar. Ancak otoriter zihniyetli bazı liderler, partiler, demokrasiyi çok incelikli taktiklerle yozlaştırıyor, sandıkla geldiği iktidarı, sandığı dejenere ederek, sandıkta seçim sonucunun değişmesinin önüne geçmeye çalışarak aslında sandığa darbe vuruyor."

Demokrasiyi dejenere etmek isteyen, demokratik yolla iktidar değişmesinin önüne geçmek isteyenlerin kurumların içini boşalttığını söyleyen Emre, TBB'ye düşmanlığın arkasında da bunun olduğunu iddia etti.

Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç'un, "Sizden sonra söz alacak çok arkadaşımız var. Konuşmanızı toparlar mısınız?" demesi üzerine Emre, "Zülfüyare dokundu sanırım." ifadesini kullandı.

Tunç'un, makul sürenin değerlendirilmesini istemesi üzerine Emre, "İsmet Paşa'nın bu mecliste bir sözü vardır: 'Suçlularının telaşı içerisindesiniz.' diye. Bu telaşınızda onu görüyorum." dedi.

Başkanvekili Tunç'un, "İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz." demesi üzerine CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Başkanvekili Tunç, tartışmanın bitmesinin ardından yaptığı açıklamada, Emre'nin konuşması sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" ve "Hitler" benzetmesi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toparlayın dediğim zaman başkanlık divanına söylediği bir söz var. Sayın Emre'ye söz verdik. Konuşmasını geniş açıdan aldı, değerlendirmelerine de saygı duyuyoruz. Toparlayın diye kendisini uyardığımda, başkana karşı zülfüyare mi dokundu diye söz kullandı. Yine bir şey söylemedim. Yine diktatör imalarıyla konuşmalarını sürdürdü. Benim ona müdahale etme şansım yok tabii ki. Hitlerden bahsetti, bende gayri ihtiyarı Führer ile İnönü arasında mektuplaşma var dedim. Ben diktatör demedim. Ama siz, bugünkü cumhurbaşkanı diktatördür dediniz."

Komisyonda, teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti Haber
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi Haber
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Haber
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Esra Erdoğan Mustafa Varank Emmanuel Macron
Magazin Alişan Cenk Eren Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Patlama
Şu an buradasınız: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 01:20:19. #1.15#
title