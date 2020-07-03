Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
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Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
03.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:47

TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kanun teklifinin tümü üzerinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, düzenlemeyle alakalı, alakasız herkesin konuştuğunu ancak baro başkanlarının fikirlerini beyan edemediğini öne sürdü.

Meclisin kapılarının baro başkanlarına kapatıldığını ileri süren Başaran, düzenlemeyle getirilecek çoklu baronun örneğinin dünyada bulunmadığını belirtti.

Koronavirüs koşullarında baro başkanlarının gelemediğini ama bu koşullarda komisyonun toplandığını anlatan Başaran, "Peki bu kanunun aciliyeti ne? Bu korona koşullarında bu teklifi geçirmezsek mahkemelerde kararlar çıkamayacak mı?" diye sordu.

Başaran, baroların yargının sağlıklı işleyen bir ayağı olduğunu belirterek, bu teklifle avukatların zapturapt altına alınmak istendiğini öne sürdü.

"Kamu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu için onlara istediğiniz gibi müdahale edemiyorsunuz ve kanun çıkarıyorsunuz." diyen Başaran, avukatların bir baroya bağlı olmasının mantığı bulunduğunu belirtti. Başaran, bunun ortadan kaldırılmaya çalışıldığını iddia ederek, avukatların yargının parçası olduğunu söyledi.

AK Parti milletvekillerine yönelik "Pişman olacağınız işler yapıyorsunuz. 3 gün sonra pişman olacaksınız." diyen Başaran, ayrıştırma siyasetinden vazgeçilmesini istedi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştü Tiryaki, bu teklifin avukatlar açısından bir ihtiyaç olmadığını, bu nedenle de baro başkanlarının dışarıda beklediğini anlattı.

Tiryaki, çoklu baro ile yandaş baro ve ötekileştirmenin amaçlandığını öne sürerek, "Baroların yandaş kurumlar, organlar haline getirilmemesi lazım." dedi.

Tanal'dan milletvekillerine teşekkür

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da konuşmasında, görüşmelerin ilk gününde koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ancak tüm testlerinin negatif çıktığını söyledi.

Tanal, kendisini arayan ya da bizzat geçmiş olsun dileğinde bulunan milletvekillerine de teşekkür etti.

Kanun teklifine yönelik eleştirilerde de bulunan Tanal, teklifin Anayasaya aykırı olduğu görüşünü savundu.

Tanal, konuşmasını tamamladıktan sonra oturduğu koltuğa ve masaya kolonya sıktıktan sonra salondan ayrıldı.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, baroların parçalanıp, yönetimi ele geçirilerek yürütmenin denetimi altına sokulmak istendiğini öne sürdü.

Teklifle vatandaşın savunma hakkını kaybedeceğini öne süren Zeybek, "Bu yanlıştan dönmemiz lazım." dedi.

Zeybek, düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu da iddia ederek, teklif Meclis'ten geçse de Anayasa Mahkemesinden döneceğine inandığını söyledi.

Teklifin demokratik bir ülke ile de bağdaşmadığını savunan Zeybek, "Baroları bölme teklifine onay veren arkadaşlarımız, tarihe kamu tüzel kişiliklerini bozanlar olacak geçecektir." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, baro düzenlemesiyle etnik, mezhepsel, iktidara yakın farklı yapılarda baroların kurulacağını bunun adil yargılanma hakkını ihlal edeceğini söyledi.

Yargıda sorunların bulunduğunu, bu sorunların Mecliste çözülmesi gerektiğini ifade eden Bülbül, "Avukatlar sorunlarına çözüm istiyor. Bu sorunları çözmeden çoklu baro teklifi ile ne yapılmak isteniyor? Savunma ele geçirilmek isteniyor. Böyle şey olabilir mi? Dünya barolarında bu çoklu baroyu göremedim. Barolar güçlü olursa, bölünmezse, orada savunma güçlü olur, adil yargılanma hakkı olur, yasaklar olmaz, demokrasi olur." değerlendirmesini yaptı.

Teklifin yasalaşması halinde özelleşmiş, çoklu baroların, üyeleri hakkında disiplin sürecini gereği gibi yürütmeyeceği için süreç içerisinde tüm avukatların disiplin bakımından Adalet Bakanlığına bağlanacağını iddia eden Bülbül, "Disiplin ve denetleme yönünden Adalet Bakanlığına bağlanma yolu teklifle açılacak. Yargının diğer unsurları gibi savunmanın bağımsızlığı da ortadan kalkacak. Avukatlar dava alırken bile çekinir hale gelecek. Muhalif olarak kategorize edilen barolara üye avukatların tüm kamu kuruluşlarında işleri zorlaştırılacak, yapılmayacak." ifadesini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kanun teklifi ile baroların hizaya sokulmak istendiğini öne sürerek, "İtaat eden bir yargı sistemi kurarım diye düşünüyorsunuz. Size itaat etmeyen bütün kurumsal yapıları hizaya getirmeyi planlıyorsunuz." dedi.

Düzenlemenin bu topluma, bu ülkeye getireceği hiçbir yararının olmadığını vurgulayan Gülüm, "Düzenleme çok daha kutuplaşmış avukatlık getirecek. Avukatlar arasındaki dayanışma mekanizması yerine, rekabet ilişkisi gelecek. Barolar birbirleriyle üye kaydı yapabilmek için kuralları gevşetecekler. En kolay ruhsat aldığınız yere gidersiniz değil mi? Bunu sağlamak için de bu yöntemi değerlendirirler. Yandaş baro, muhalif baro ayrımları olacak ve bunun sorunları olacak. CMK sisteminde, çocuk ve kadın haklarında sıkıntılar yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Alt komisyonda görüşülmesi önerisi

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürerken CHP Grubu, teklifin alt komisyonda görüşülmesine ilişkin önerge verdi. Önerge üzerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, baro başkanlarının görüş ve önerilerinin alınması için alt komisyonda teklifin görüşülmesinin daha yararlığı olacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin tümü üzerinde baroların görüş söyleyememiş olmasının ve barolar birliği temsilcinin söz hakkını geneli üzerinde kullanmamış olmasını kabul edilebilir bulmadıklarını ifade etti.

Daha sonra yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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