Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'in Çankaya Kapısı'na bariyer kurulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Meclis'in güvenliğinin sağlanmasına itirazımız olmaz ama polisin milletvekillerimize saygısızlık yapmasını kabul edemeyiz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'in Çankaya Kapısı'na bariyer kurulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Meclis'in güvenliğinin sağlanmasına itirazımız olmaz ama polisin milletvekillerimize saygısızlık yapmasını kabul edemeyiz. Aynı saygısızlığa aynı oranda karşılık vermek zorunda kalırız, bunu yapmak istemeyiz." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Altay, baro başkanlarının eylemi nedeniyle polisin TBMM Çankaya Kapısı önünde barikat kurduğunu dile getirerek, aracıyla Meclis'e girmek isterken bariyerlerin kendisine zor açıldığını söyledi.

Altay, "TBMM'de ve Türkiye'nin hiçbir yerinde polisin, temel hak ve özgürlükler noktasında protesto hakkını kullanmak isteyen insanlara cebir ve şiddet kullanmasını kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Engin Altay, polisin Meclis'teki milletvekillerine saygısızca, fütursuzca müdahalesinin olduğunu öne sürerek, "Talebimiz, Çankaya Kapısı'ndaki polisin insanileşmesi konusunda uyarıda bulunmanızdır." ifadesini kullandı.

Polisin Çankaya Kapısı'nda bariyer kurmasının da kabul edilemeyeceğini söyleyen Altay, "Meclis'in güvenliğinin sağlanmasına itirazımız yok ama milletvekillerimize saygısızlık yapmasını kabul edemeyiz. Aynı saygısızlığa aynı oranda karşılık vermek zorunda kalırız, bunu yapmak istemeyiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Çankaya Kapısı'ndan giriş yapmak isterken bariyerin geç açıldığını anlatarak, bu konuda ilgililer ve Meclis Başkanıyla görüştüğünü belirtti.

Turan, birkaç milletvekilinin ziyaretçi yasağı olmasına rağmen araçta misafirle giriş yapmak isterken görüldüğünü dile getirerek, bundan kaynaklı bir yoğun güvenlik olduğunu öğrendiğini aktardı.

Bülent Turan, milletvekillerine yakışır şekilde giriş çıkış yapmalarına imkan sağlamak için Meclis Başkanıyla görüşebileceklerini ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da TBMM Çankaya Kapısı'nda baro başkanlarıyla görüşen bir gazetecinin gözaltına alındığını belirterek, görevini yapan gazetecinin serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: AA