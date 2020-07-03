Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin ikinci toplantısı başladı.
03.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:16
TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin ikinci toplantısı başladı.
Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin tümü üzerindeki konuşmalar yapılıyor.
Kaynak: AA