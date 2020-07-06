Barolar TBMM Kapısında Teklif Adalet Komisyonu'nda
AKP ve MHP'nin baro yapılarını değiştirecek ve "çoklu baro sistemi" ile Türkiye genelinde bölünmüş barolar oluşturacak yasa teklifi görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda sürüyor.
06.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:38
AKP ve MHP'nin baro yapılarını değiştirecek ve "çoklu baro sistemi" ile Türkiye genelinde bölünmüş barolar oluşturacak yasa teklifi görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda sürüyor. Baro yönetimleri ise Çankaya Kapısı'nda protesto nöbeti tutuyor
Kaynak: DailyMotion.com