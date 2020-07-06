Barolar TBMM Kapısında Teklif Adalet Komisyonu'nda AKP ve MHP'nin baro yapılarını değiştirecek ve "çoklu baro sistemi" ile Türkiye genelinde bölünmüş barolar oluşturacak yasa teklifi görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda sürüyor.

AKP ve MHP'nin baro yapılarını değiştirecek ve "çoklu baro sistemi" ile Türkiye genelinde bölünmüş barolar oluşturacak yasa teklifi görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda sürüyor. Baro yönetimleri ise Çankaya Kapısı'nda protesto nöbeti tutuyor Kaynak: DailyMotion.com