Barolar: "Fiilen Gözaltındayız Başkente Girişimiz Engelleniyor"
Ankara'ya yürüyen baro yönetimlerinin şehir girişinde polis tarafından durdurulmalarının üzerinden saatler geçti.
23.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:56
Ankara'ya yürüyen baro yönetimlerinin şehir girişinde polis tarafından durdurulmalarının üzerinden saatler geçti. VOA Türkçe'ye konuşan baro başkanları ve siyasetçiler polis çemberi içerisine alınmalarını "fiilen gözaltındayız" diyerek eleştiriyor.
Kaynak: DailyMotion.com