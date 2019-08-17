Barolar Adli Yıl Töreni'nin Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenmesini protesto ediyor, TBB katılacak

17.08.2019 18:02

Yargıtay Başkanlığı'nın Adli Yıl Açılış Töreni'ni Yargıtay binası yerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenleyecek olmasına bazı barolar tepki göstererek törene katılmayacaklarını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise törene katılacak.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da bulunduğu en az 12 baro törene katılmayacak.

İstanbul Barosu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun imzasıyla yayımlanan açıklamada, Türkiye'de yargının en ağır krizini yaşamakta olduğu belirtildi.

Ankara Barosu ise törenin Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek olması hakkında "Savunmanın yeni adli yılını tarafı kendinden menkul siyasal iktidara ait bir mekanda karşılaması siyasi tahakkümün bir saray çatısı altında bizzat hukukçular tarafından yeniden üretilmesidir" dedi.

Ankara Barosu, "modası önceki yüzyılda geçmiş saray çatıları altında" verilecek bağımsızlık söylemlerinin mekanın kendisi tarafından çürütüleceğini savundu.

İzmir Barosu ise Cumhurbaşkanlığı'nın hiçbir canlıya yaşama imkanı tanımadığını ve hayalinde avukatsız bir yargı olduğunu söyleyerek törene katılmayacağını duyurdu.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Yargıtay Başkanlığı'na hitaben yazdığı mektupta "Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de 'kendinizi özgürleştirmenizi temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Diğer barolardan da "muhalif binlerce kişinin hukuka aykırı bir şekilde tutuklandığı", "baroların yürütme karşısında bağımsızlıklarının zedeleneceği" ve "adaletin siyasi iktidarın emrinde olduğu" gibi gerekçelerle törene katılmayacakları yönünde açıklamalar geldi.

TBB: Milletimizin beklentisi sorunların konuşarak çözülmesi

Baroların açıklamasının ardından TBB ise törene katılım sağlayacaklarını açıkladı:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır."