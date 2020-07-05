Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor (2)
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Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor (2)

AK PARTİLİ ÖZKAN, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren baro düzenlemesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor (2)
05.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:39

AK PARTİLİ ÖZKAN, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren baro düzenlemesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özkan, komisyonda teklifin görüşmeleri sırasında, muhalefet partilerinin düzenlemeye ilişkin, 'anayasaya aykırılık' tartışması başlattıklarını belirtti. Özkan, "Bu hususta komisyon, 'anayasaya aykırılık' iddiasını reddetti" dedi. Teklifin ilk 17 maddesinin komisyonda görüşüldüğünü belirten Özkan, teklifin bugün komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul aşamasına geçileceğine inandığını kaydetti.

Özkan, bazı baro başkanlarının, iktidar tarafından Meclis'e davet edilmediğine yönelik iddialara ilişkin ise, "Burası parlamento. Komisyon çalışmalarının nasıl yapılacağı, kimlerin nasıl gireceği bellidir. Misafirlerin nasıl giriş-çıkış yapacağı Meclis İçtüzük esas ve usulleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yani İçtüzüğün müsaade etmediği hiçbir şey parlamento içeresinde olabilmesi mümkün değil" ifadesini kullandı.'PERŞEMBE GÜNÜ GİBİ BAŞLAMAYI BEKLİYORUZ'Özkan, teklifin bu hafta Genel Kurul'a gelip gelmeyeceği yönündeki soru üzerine, şunları kaydetti: "Bu haftaki Meclis gündemimizde salı günü Meclis Başkanlığımızın seçimi var. Salı günü Meclis Başkanlık seçimiyle başlayacak, akabinde 216 sıra sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. 40'ıncı maddesine gelmiş olduğumuz düzenlemede 26 madde kaldı geriye. Bunların görüşmelerini tamamladıktan sonra Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin görüşmelerine perşembe günü gibi başlamayı bekliyoruz."CHP'Lİ ÖZEL: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu. Öze, baro düzenlemesine karşı mücadelelerinin devam edeceğini, aynı mücadeleye genel kurulda da devam edeceklerini söyledi. Özel, herkesi avukatlara sahip çıkmaya davet etti.


Kaynak: DHA

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