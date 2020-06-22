Baro başkanlarının yürüyüşüne Ankara girişinde polis engeli Baro seçim sisteminde yapılması düşünülen ve çoklu baroların getirilmesinin önünü açacak olan yasa değişikliğine tepkilerini göstermek amacıyla Ankara'ya sembolik yürüyüş başlatan Baro başkanları Ankara'ya ulaştı.

Baro seçim sisteminde yapılması düşünülen ve çoklu baroların getirilmesinin önünü açacak olan yasa değişikliğine tepkilerini göstermek amacıyla Ankara'ya sembolik yürüyüş başlatan Baro başkanları Ankara'ya ulaştı. Ancak Baro başkanları Ankara'nın girişinde polis engeliyle karşılaştı.View on euronews Kaynak: Euronews.com