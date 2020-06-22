Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi (2)
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Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi (2)

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMAAnkara Emniyet Müdürlüğü, bazı baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüşe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi (2)
22.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:53

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüşe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çeşitli illerden baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grubun, bugün saat 10.00 sıralarında kentin Eskişehir Yolu 15'inci kilometreye gelerek, burada yaptıkları basın açıklamasının ardından Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirler arası yol üzerinden yürüyüş yapmak istedikleri belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6'ncı maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği, yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı, aynı kanunun 22'nci maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır."


Kaynak: DHA

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