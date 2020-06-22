Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi
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Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi

Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermediBAROLARLA ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen 56 baro başkanının kente girişine izin verilmedi.

22.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:03

Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi

BAROLARLA ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen 56 baro başkanının kente girişine izin verilmedi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baro başkanı, sembolik olarak 20'şer kilometre yürüyerek Ankara'ya ulaştı. Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis ekipleri, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtti. Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir'e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

'ANAYASAL HAKKIMIZI ENGELLEYEN DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, avukatlık yasası üzerinde yapılan ve 80 milyonun hukukuna etki edecek değişiklikleri daha görünür kılmak için cuma günü yola çıktıklarını belirterek, "Bu sabah Ankara'nın girişinde anayasal hakkımızı, yasal hakkımızı, Ankara'ya girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz, temsil ettiğimiz insanlarla birlikte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardır, avukatlar bunun için vardır" dedi.

Baro başkanlarının Ankara yürüyüşüne valilik izin vermedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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