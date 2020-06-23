Baro Başkanlarına Müdahaleye Diyarbakır'dan Suç Duyurusu Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe polisin müdahale etmesi tepkiye karşılandı.

Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe polisin müdahale etmesi tepkiye karşılandı. Diyarbakır Barosu müdahale eden polisler ve emir verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı